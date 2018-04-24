ОПЗ остановил производство карбамида из-за нехватки складов

Об этом сообщил в соцсети Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) остановил производство карбамида из-за нехватки складских площадей.

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Об этом сообщил в соцсети Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

По его словам, производство остановлено 23 апреля.

"Вчера на ОПЗ остановлены агрегаты по производству карбамида. Причина остановки - нехватка складских площадей для хранения произведенного карбамида", - написал Щуриков.

Как сообщал УНИАН, ОПЗ после длившегося с июля 2017 года простоя запустил в конце октября производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, но приостановил функционирование в связи с поломкой насоса 1 ноября, и по состоянию на 20 ноября не был запущен в работу.

После длительной остановки ОПЗ работал в прошлом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами – компаниями "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т.е. получая взамен готовую продукцию.

Комментируя переход к давальческой схеме, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что холдинг оспорит такую сделку в суде, поскольку завод не погасил перед нефтегазовым холдингом долг в размере 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, предприятие имеет около 193 миллионов долларов задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В Фонде госимущества сообщили, что начальная цена объекта может снизиться до 150 миллионов долларов для привлечения большего круга инвесторов. При этом тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составлять около 400 миллионов долларов.

Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в 2018 году. Среди прочих, там есть и "Одесский припортовый завод".

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.