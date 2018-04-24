На ММКИ заработала первая очередь новой системы газоочистки

После завершения наладки и тестирования систему переведут в режим промышленной эксплуатации.

На аглофабрике Мариупольского металлургического комбината им. Ильича запущен первый комплекс современной газоочистки.

Об этом сообщает пресс-служба группы "Метинвест".

По данным пресс-службы, новая система очистки агломерационных газов позволит снизить на 90% выбросы пыли и на 43% выбросы оксидов серы. Оборудование и технологии для проекта поставила компания Termokimik Corporation (Италия). Общие инвестиции в реконструкцию аглофабрики составляют $220 миллионов.

В паре с первой ступенью газоочистки на агломашинах №№ 7,8,9 запущен фильтр рукавного типа. После завершения наладки и тестирования систему переведут в режим промышленной эксплуатации.

"На первой ступени газоочистки с помощью современных итальянских циклонов HURRICLONE происходит первичное отсеивание взвешенных частиц. На второй ступени фильтрующие элементы доочищают газовоздушную смесь от пыли, и далее с помощью добавления реагента удаляются соединения серы. Уловленные с помощью инновационной системы очистки вещества повторно используются в производстве", - рассказали в пресс-службе.

В "Метинвесте" напомнили", что реконструкция аглофабрики ММК им. Ильича стартовала в 2015 году. В течение трех последних лет были капитально отремонтированы 8 из 12 агломашин. На агрегатах зоны охлаждения аглокорпуса №1 работают эффективные электрофильтры французского производства. Рукавные фильтры запущены на трех агломашинах, но уже до конца 2020 года все 12 агломашин подключат к новым системам очистки.

"Метинвест" за прошлый год обеспечил более 10% всех промышленных инвестиций нашей страны. Компания дает пример всем, что нужно инвестировать в экономику и экологические проекты. Если отечественные инвесторы не будут развивать в нашу страну, западные не придут никогда", - сказал народный депутат Украины Вадим Новинский.

"У нас есть четкая программа экологической модернизации наших предприятий в Мариуполе, которую мы разработали вместе с местной властью и громадой. К 2020-2021 году мы по большинству наших объектов будем на уровне лучших мировых стандартов по выбросам. В Украине делается множество частично экологических проектов, но проектов такого масштаба как реконструкция аглофабрики комбината имени Ильича, направленных исключительно на экологию, больше нет", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Полная реализация проекта экологической модернизации аглофабрики позволит сократить выбросы пыли в атмосферу на 90%. При этом аглофабрика будет работать, обеспечивать Мариуполь рабочими местами, мариупольцев – достойной заработной платой, а городской бюджет наполнит налогами", - добавил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.