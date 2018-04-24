В Харьковской области открылся самый мощный в Украине асфальтобетонный завод компании «Автомагистраль-Юг»

По словам представителей компании, завод имеет рекордную производительность и позволяет производить дорожное покрытие высочайшего класса.

Сегодня в Харьковской области открылся крупнейший в Украине асфальтобенный завод компании «Автомагистраль-Юг». По словам главы «Укравтодора» Славомира Новака, инвестиции в новое предприятие составили 2,5 миллиона евро.

«Автомагистраль-Юг» занимает лидирующие позиции, и это уже не первое предприятие компании в регионе. Таких заводов нам нужны десятки по всей Украине. На программу по развитию дорог в 2018-2022 годах правительство планирует направить 300 миллиардов гривен. И с помощью таких заводов мы шаг за шагом запустим строительную машину», - заявил Новак во время церемонии открытия завода.

По словам представителей компании, завод обладает рекордной производительностью и позволяет производить дорожное покрытие высочайшего класса.

«Мы запускаем 14-ый собственный асфальтобетонный завод в Украине и пятый по счету завод итальянской фирмы Marini Fayat Group. Эта компания – лидер по производству асфальтобетонных заводов в Европе, ее продукция считается одной из лучших. Новая производственная база позволит нам закрепить свое лидерство в регионе, строить дороги с использованием самых передовых технологий и из лучших материалов. Благодаря строительству нового завода мы сможем ежечасно производить до 320 тонн асфальта, а это более 3500 тонн в рабочую смену, что на сегодняшний день является рекордным показателем для аналогичных предприятий. Основным нашим проектом, на который будет работать завод - дорога Харьков-Ахтырка. Также продукция будет поставляться на трассы Киев-Харьков-Должанский и Харьков-Волчанск», - рассказал генеральный директор «Автомагистраль-Юг» Николай Тимофеев.

По словам Тимофеева, «Автомагистраль-Юг» в 2017 году отремонтировала 500 километров автотрасс, в этом году компания планирует увеличить этот показатель до 860 километров.

«Если в прошлом году у нас было 10 производственных баз, то в этом уже 17. Количество автотехники выросло с 500 до 700 единиц, планируем в этом году расширить автопарк до тысячи единиц. Число сотрудников компании увеличилось до 2,5 тысяч. Мы динамично развиваемся, не только приобретаем новую технику, но привлекаем лучших украинских специалистов, зарплата ведущего инженера доходит до 35 тысяч гривен», - пояснил директор компании.

В Харьковской областной госадминистрации считают, что запуск нового завода - гарантия того, что дороги в регионе будут строиться и ремонтироваться качественно, и прослужат долго.

«Качество работ компании «Автомагистраль» мы оцениваем очень высоко. По итогам прошлого года у нас нет к ним вообще никаких претензий. Работы на дорогах Чугуев-Купянск-Миловое, Чугуев-Изюм, Харьков-Ахтырка выполнены качественно и в срок. И мы надеемся, что качество дорог, на которые пойдет материал с этого нового завода будет идеальным. Открытие завода для области – знаковое событие, сигнал, что ситуация с дорогами изменится в лучшую сторону», - заявил Евгений Шахненко, первый заместитель харьковского губернатора.

Ранее, в компании «Автомагистраль-Юг заявили, что активно ищут европейских партнеров для участия в концессионном конкурсе по дороге Львов-Краковец.