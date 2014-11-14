Из-за Украины в России начинается "соляной кризис"

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Волков в ходе форума "Продовольственная безопасность России".

"Показатели (обеспеченности России. - ТАСС) пищевой соли занижены. Это связано с достаточно большим количеством соли из Украины", - сказал он.

"За счет логистики бизнесу было выгоднее ее (соль. - ТАСС) поставлять из Украины", - пояснил замминистра.

Читайте такжеПравительство отдало «Артемсоль» Министерству инфраструктурыВолков добавил, что в настоящий момент происходит переориентация источников поставок.

Годовая потребность РФ в пищевой соли составляет около 1,5-1,6 млн тонн. При этом Украина в прошлом году поставила на российский рынок 0,5 млн тонн пищевой соли, или 80% общего объема импорта.

Крупнейший импортер соли в Россию - украинское госпредприятие "Артемсоль". Компания поставила в РФ в 2013 году 1,6 млн тонн пищевой и технической соли.