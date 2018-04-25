"Укрметаллургпром" начал сотрудничать с американской компанией World Steel Dynamics

По словам экспертов, практическое значение подписанного договора - проведение масштабных конференций и форумов в Украине мирового уровня, что даст украинскому экспорту новый импульс к развитию.

Украинская металлургия создаст в нашей стране уникальную площадку для обмена опытом среди металлургов всего мира. Объединение предприятий "Укрметаллургпром" подписало с американской компанией World Steel Dynamics договор о сотрудничестве для оптимизации и повышения эффективности металлургической отрасли в центральной и восточной Европе, сообщает "112 Украина".

По словам экспертов, практическое значение подписанного договора - проведение масштабных конференций и форумов в Украине мирового уровня, что даст украинскому экспорту новый импульс к развитию.

"Это позволит нарастить наш экспорт на 10% - 20% - 50%. И можно считать, сколько это даст дополнительно и валютных поступлений в страну, и промышленного роста, и роста ВВП. Но самое главное - это нам поможет нашу металлургию перенести в то состояние, в котором она может развиваться, жить и конкурировать в среднесрочной перспективе", - сообщил в сюжете президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Достигнутые договоренности положительно повлияют на экспорт Украины, обратят на нее внимание всего мира, а также будут иметь значительное влияние на отрасль, которая обеспечивает 28% всех валютных поступлений в Украину, говорится в материале.

"Экспорт Украины касается практически все рынков в мире - от США до Европы, Азии. Это, опять же, создает очень интересную возможность для нас принести нашу экспертизу и увидеть, как она реализуется", - говорит Филипп Иглино, генеральный директор World Steel Dynamics

Объединение "Укрметаллургпром" представляет интересы и обеспечивает максимально благоприятные условия для эффективной деятельности и стабильного развития украинского горно-металлургического комплекса в Украине и на внешних рынках. Среди участников объединения – ведущие украинские металлургические, коксохимические и горно-обогатительные предприятия.

Компания World Steel Dynamics, лидер в предоставлении стратегических информационных услуг для горно-металлургического комплекса, оптимизирует возможности компаний. World Steel Dynamics является организатором форумов Steel Success Strategies, ставших важнейшей площадкой для обмена опытом между специалистами в сфере производства стали и металлопроката из разных стран.