Украина подписала важное соглашение для экспорта металлопродукции

Новая сделка может сделать Украину международной площадкой в Европе для представителей отрасли со всего мира.

24 апреля в Киеве был подписан Меморандум о сотрудничестве между World Steel Dynamics (США) и объединением предприятий «Укрметаллургпром» (ОП «Укрметаллургпром»).

Эта сделка может сделать Украину международной площадкой в Европе для представителей отрасли со всего мира. Стороны намерены внедрить практику международных отраслевых форумов и конференций для обмена опытом между ведущими специалистами рынка, передает «Главком».

По словам президента ОП «Укрметаллургпром» Александра Каленкова, для украинской металлургии это сотрудничество открывает новые возможности для получения информации, экспертизы и ценных навыков. Это возможность для украинских компаний открыть новые перспективные рынки и секторы.

«Ситуация в металлургии очень конкурентна на глобальном рынке. Наши предприятия конкурируют не только по себестоимости. И мы очень надеемся, что в будущем это будет не столько себестоимость, сколько отношения с клиентами, качество продукции, которая и сейчас достаточно высока, выход на новые рынки . Это все должно дать не только нашей металлургии, но и промышленности очень большую помощь», - сказал Каленков.

По его словам, достигнутые договоренности - это еще и часть экспортной стратегии Украины. И она может иметь значительное влияние на отрасль, которая обеспечивает 28% всех валютных поступлений в страну.

«Каждое такое мероприятие дает шанс нарастить наш экспорт на 10%, 20%, 50%, - подчеркнул он, - но самое главное - это может нашу металлургию перевести из той ситуации, в которой она находится сейчас, в то состояние, в котором она может развиваться, жить, конкурировать в среднесрочной перспективе».

Компания World Steel Dynamics регулярно проводит подобные мероприятия на протяжении более десяти лет, являясь лидером в предоставлении стратегических информационных услуг.

По словам ее генерального директора Филиппа Инглина - это интересная возможность сотрудничать не только с одним производителем напрямую, а с целой индустрией. Компания нацелена на то, чтобы помочь Украине развивать свои позиции на внутреннем и мировом рынке.

«Украина уникальна тем, что производители здесь взаимосвязаны со всем остальным миром. Экспорт Украины касается практически всех рынков в мире - от США до Европы и Азии. И эта взаимосвязанность украинской индустрии, ее позиция как одного из экспортеров стали по самой низкой себестоимостью на мировом рынке и те вызовы, которые сейчас стоят перед индустрией - это создает интересную возможность для нас привнести нашу экспертизу и увидеть, как она реализуется», - сказал Инглин.

По словам Каленкова, уже в ближайшую неделю будет создана рабочая группа для проведения мероприятия в Европе. По предварительной информации, состояться оно может уже осенью 2018 года.