Конкуренты пытаются дискредитировать Львовскую табачную фабрику – Козловский

По его словам, до 1 июля законодательством предусматриваются одинаковые акцизные марки для сигарилл и сигарет с фильтром.

Конкуренты пытаются дискредитировать Львовскую табачную фабрику. Заявления о том, что предприятие не покупает акцизные марки и уклоняется от уплаты налогов, не соответствуют действительности.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил владелец украинской фабрики Григорий Козловский.

Он напомнил, что 3 года назад его компания освоила выпуск сигарилл.

«Это ниша, в которой большие мультинациональные компании не присутствуют... Предложив украинскому потребителю более дешевый продукт, наша фабрика смогла значительно увеличить объемы продаж и производства», - рассказал Григорий Козловский.

По его словам, до 1 июля законодательством предусматриваются одинаковые акцизные марки для сигарилл и сигарет с фильтром.

«При этом акциз на различную продукцию может быть разным и зависит от сложной формулы начисления этого налога. Процедура приобретения акцизной марки предусматривает замораживание большого объема оборотных средств за 2 месяца до получения марки. Однако, законодательством предусмотрен механизм, согласно которому производитель сигарет может заказать более дешевую марку, а по результатам производства подать уточняющую декларацию и произвести доплату исходя из продажи конкретной продукции», - пояснил он.

В то же время, как отметил владелец ЛТФ, «никто не смотрит, что мы делаем доплаты и не говорит, за что мы делаем доплаты».

Подтверждением того, что Львовская табачная фабрика не нарушает закон, являются пять проверок налоговой, службы, в ходе которых не было выявлено нарушений, добавил он.

«Сумма налогов, уплаченных в бюджет в 2017 году, составила 1,6 млрд. грн. На сегодняшний день мы имеем грамоту добросовестного налогоплательщика и находимся в тройке самых крупных налогоплательщиков во Львовской области», - сообщил Григорий Козловский.

Более низкую цену на продукцию, как пояснил владелец ЛТФ, его компания может позволить благодаря эффективному использованию оборотных средств и оптимизации себестоимости.

«Все это позволяет нам предлагать украинскому потребителю недорогую табачную продукцию и хоть как-то конкурировать с крупными транснациональными компаниями», - сказал он.

Неправдивую информацию о ЛФТ, по словам Григория Козловского, распространяют компании, которые, «не слишком выбирая методы ведения бизнеса, постоянно завышая цены, действительно вредят нашей экономике».

Ранее стало известно, что Министерство финансов по инициативе крупных международных табачных компаний разработало законопроект, который фактически устанавливает минимальные цены на сигареты на уровне 26,8 грн.

Установление минимальных цен не только противоречит Европейскому законодательству и нормам ВТО, но и грозит банкротством украинским производителям дешевых сигарет.