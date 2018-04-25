В Украине прошли финальные испытания ракетного комплекса "Ольха" (фото, видео)

По словам президента, украинская армия наконец получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко во время завершающих испытаний поставил задачу - начать серийное производство ракетного комплекса «Ольха» в 2018 году.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Украинская армия получит высокоточное оружие. Принял участие в завершающих испытаниях нашего ракетного комплекса «Ольха», - сообщил глава государства.

«Почему это так важно? Не только потому, что украинская армия наконец получит высокоточное оружие, которое значительно повысит эффективность действий подразделений Вооруженных Сил», - написал Порошенко и отметил, что «Ольха» полностью собрана из украинских комплектующих.

«Поставил задачу, чтобы ракета пошла в серийное производство уже в 2018 году», - сообщил президент.

Читайте такжеВ Сети появились кадры попадания ракеты "Ольха" в цель (видео)

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Порошенко заявил об успешных испытаниях отечественного ракетного комплекса «Ольха».

17 января 2018 года на заседании СНБО глава государства поставил задачу завершить процесс испытаний и начать производство ракетного комплекса «Ольха» в 2018 году.

Еще в августе 2016 года советник министра обороны Юрий Бирюков сообщил, что украинские военные провели первый запуск новой ракеты. При этом он отметил, что информация о том, какого типа была эта ракета, засекречена.

В свою очередь военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что это были испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».