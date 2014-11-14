Продажи б/у автомобилей в Украине выросли в 3,5 раза

Объём продаж на украинском рынке автотранспорта с пробегом в октябре 2014 года превысил показатель аналогичного месяца прошлого года в 3,5 раза и составил 6 233 единицы, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, на первичном рынке б/у автотранспорта Украины, который наполняется за счет его импорта в страну, в октябре было продано и впервые зарегистрировано в ДАИ 6 233 единиц автотехники, что на 7% улучшило показатель сентября и в 3,5 раза превысило показатель октября 2013 года.

На первичном рынке бывшего в употреблении автотранспорта в сегменте легковых автомобилей за октябрь было зарегистрировано 284 единицы, что на 2% больше показателя сентября этого года и на 15% меньше показателя октября 2013 года.

Наибольшая потребительская активность на рынке в октябре наблюдалась в сегменте коммерческих б/у автомобилей, которых было продано 5 918 штук, что позволило увеличить показатель прошлого месяца на 8%, а показатель октября 2013 года – в 4 раза.

Читайте такжеВ Украине производство автотранспорта в этом году упало на 28%На первичном рынке б/у автобусов в октябре продано 65 единиц, что на 51% больше, чем в сентябре текущего года, и на 3% превышает показатель за октябрь 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, по итогам 2013 года вырос на 14% – до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.