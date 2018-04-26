Украина готова модернизировать метпредприятия Египта

Товарооборот между Украиной и Египтом в прошлом году достиг 2 миллиардов долларов.

Украина готова реализовать проекты модернизации Хелуанского металлургического комбината и реконструкции коксовой батареи компании El Nasr for Coke & Chemicals на общую сумму 280 миллионов долларов.

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Об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив в ходе встречи с министром в делах компаний государственного сектора Египта Халедом Бадави, сообщается на странице Минэкономразвития в Twitter.

"Украинские специалисты готовы взяться за модернизацию Хелуанского меткомбината в Египте (стоимость проекта 200 миллионов долларов) и реконструкцию коксовой батареи №3 компании El Nasr for Coke & Chemicals (стоимость около 80 миллионов долларов)", - отметил Кубив.

Как сообщал УНИАН, товарооборот между Украиной и Египтом в 2017 году составил почти 2 миллиарда долларов. Украинский экспорт в Египет в прошлом году снизился на 19,2% - до 1,83 миллиарда долларов, импорт из Египта вырос на 58,1% - до 77 миллионов долларов. Позитивное для Украины торговое сальдо составило 1,75 миллиарда долларов.