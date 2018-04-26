Украина опустилась сразу на две позиции в рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела 1,7 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в марте 2018 года по сравнению с мартом прошлого года увеличили производство стали на 4,7% - до 1,7 миллиона тонн, опустившись при этом с 12-го на 14-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

Читайте такжеУкраина подписала важное соглашение для экспорта металлопродукции

По итогам января-марта текущего года Украина снизила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,8%.

Согласно сообщению, в марте лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 73,9 миллиона тонн (рост на 4,5% к марту 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Индия (9,227 миллиона тонн, +5,3%), Япония (9,082 миллиона тонн, +2,2%), США (7,261 миллиона тонн, +5,3%), Южная Корея (6,095 миллиона тонн, +4,7%), Россия (5,7 миллиона тонн, -0,9%), Германия (3,9 миллиона тонн, +0,6%), Турция (3,368 миллиона тонн, +7,6%), Бразилия (3,065 миллиона тонн, +7,6%) и другие.

В целом в марте 2018 года по сравнению с мартом прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 4% - до 148,33 миллиона тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-март позиции лидера продолжает удерживать Китай – 210,797 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,4%).

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн.

С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках.

Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.