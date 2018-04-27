"Укроборонпром" заявляет о незаконности продажи имущества «Николаевского судостроительного завода»

В госконцерне отметили, что завод включен в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Торги по реализации имущества госпредприятия «Николаевский судостроительный завод», которые были объявлены государственной исполнительной службой, не соответствуют требованиям законодательства, сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».

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Согласно сообщению, в соответствии с постановлением Кабинета министров №83 от 4 марта 2015 года, «Николаевский судостроительный завод» включен в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Также, в соответствии с положениями Законов Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» и «Об управлении объектами государственной собственности», имущество предприятия, не подлежащего приватизации, не может быть отчуждено или изъято без проведения специальных юридических процедур.

Учитывая это, «Николаевский судостроительный завод» обратился в Военную прокуратуру Николаевского гарнизона Южного региона Украины с просьбой защитить интересы государства.

«Имущество, выставленное Государственной исполнительной службой Украины, является частью постоянного технологического процесса. Его отчуждение приведет к невозможности выполнения предприятием всех запланированных работ, в том числе, ремонта кораблей ВМС Украины, что является залогом развития предприятия и даст возможность рассчитаться с долгами по заработной плате», - сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

В концерне сообщили, что сейчас «Николаевский судостроительный завод» готовит документы для обращения в суд с целью признания действий Государственной исполнительной службы Украины неправомерными и недопущения отчуждения имущества.

Справка УНИАН. «Николаевский судостроительный завод» (Судостроительный завод им. 61 коммунара) - судостроительное предприятие, расположенное в Николаеве. Ведет свою историю с 1787 года.

С 2011 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Предприятие специализировалось на производстве судов различного типа, а также военных кораблей. Сейчас завод в основном выполняет контракты по ремонту судов и десантных катеров для ВМФ Украины.