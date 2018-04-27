«Антонов» представил украинско-турецкий проект нового военного самолета (фото, видео)

Работы по этой программе начались около двух лет назад по инициативе турецкой стороны.

Госпредприятие «Антонов» (Киев) во время международного авиасалона Eurasia-2018, который проходит в Анталье (Турция), продемонстрировало украинско-турецкий проект самолета Ан-188, сообщает пресс-служба предприятия.

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Как отметил исполняющий обязанности президента ГП «Антонов» Александр Лось, работы по этой программе начались около двух лет назад по инициативе турецкой стороны.

«Проект минимизирует технические и политические риски путем привлечения самых современных перспективных технологических решений, двигателей и оборудования от ведущих мировых производителей», - цитирует его пресс-служба предприятия.

К настоящему времени выполнена часть аэродинамических испытаний модели нового самолета, проект находится на этапе рабочего проектирования, сказано в сообщении.

По словам директора программы Ан-188 Владимира Шмырева, перспективный военно-транспортный турбореактивный самолет грузоподъемностью до 50 тонн благодаря просторной грузовой кабине, объем которой превышает показатели самолетов А400М и С-130J, сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

«Он оборудован для высокоточного десантирования солдат, моногрузов весом до 21 тонны, грузов весом до 35 тонн. При этом Ан-188 будет иметь возможность базироваться на различных аэродромах, в том числе на грунтовых, и садиться на короткие полосы длиной всего 600-800 м», - цитирует Шмырева пресс-служба «Антонова».

Как сообщал УНИАН, ГП «Антонов» во время авиасалона Eurasia-2018 также продемонстрирует среднемагистральные транспортные самолеты Ан-77 и Ан-178.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.