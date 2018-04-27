Российский «Русал» изменит совет директоров в надежде выйти из-под санкций США - Reuters

Источники сказали, что «Русал» вскоре назначит полностью независимый совет директоров, который, в свою очередь, назначит новую команду менеджеров.

Российский алюминиевый гигант «Русал» работает над изменениями в совете директоров в надежде, что США исключат его из санкционного списка и он сможет возобновить поставки клиентам.

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Об этом сказали Reuters два источника, знакомые с развитием событий.

Источники сообщили, что «Русал» вскоре назначит полностью независимый совет директоров, который, в свою очередь, назначит новую команду менеджеров.

«Русал» общается с властями США, чтобы понять, достаточно ли будет изменений в менеджменте для снятия санкций», - сказал один из двух источников.

По его словам, «Русал» надеется, что его крупнейший акционер Олег Дерипаска, который вместе с компанией был внесет в SDN-список, сможет сохранить в «Русале» долю в 48 процентов в рамках этих договоренностей.

“48 процентов - это не контрольный пакет в 50 процентов, который, по законам США, провоцирует санкции”, - сказал источник.

Он сказал, что «Русал», второй по величине производитель алюминия в мире, по-прежнему не поставляет металл клиентам, ожидая разъяснений властей США.