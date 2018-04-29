Европа готова дать отпор: Меркель, Мэй и Макрон будут вместе добиваться отмены пошлин США

Лидеры Германии, Великобритании и Франции считают, что США не должны повышать пошлины для ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она и лидеры Франции и Великобритании готовы дать отпор, если администрация Трампа не предусмотрит постоянное исключение для стран ЕС в вопросе о пошлинах на алюминий и сталь.

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Как сообщается в заявлении Меркель, по возвращении с переговоров с президентом США Дональдом Трампом она обсудила этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает «Голос Америки».

По словам Меркель, три лидера «едины во мнении, что США не должны принимать никаких торговых мер в отношении Евросоюза», который «решительно настроен на защиту своих интересов в международной торговле». Канцлер не уточнила, какие именно меры может принять Евросоюз.

Напомним, США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.