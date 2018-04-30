Одесский припортовый завод останавливает работу из-за прекращения подачи газа

Процесс остановки предприятия запущен в 14.00 и планируется завершить до конца дня.

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) - 30 апреля останавливает работу из-за прекращения подачи газа на предприятие.

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Об этом УНИАН сообщил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

По его словам, сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина - получение уведомления от оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз» о «нарушении компанией ВЭК (ООО «Всеукраинская Энерго Компания» - УНИАН) условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод». Замдиректора уточнил, что процесс остановки предприятия начался в 14.00. «Будем останавливать постепенно. До конца дня планируем остановить», - добавил Щуриков.

Как сообщал УНИАН, ОПЗ после длившегося с июля 2017 года простоя запустил в конце октября производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, но приостановил функционирование в связи с поломкой насоса 1 ноября, и по состоянию на 20 ноября не был запущен в работу.

После длительной остановки ОПЗ работал в прошлом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами – компаниями «ЭРУ Трейдинг» и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т.е. получая взамен готовую продукцию.

Комментируя переход к давальческой схеме, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что холдинг оспорит такую сделку в суде, поскольку завод не погасил перед нефтегазовым холдингом долг в размере 1,5 млрд грн. Кроме того, предприятие имеет около 193 млн долл. задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В 2016 году 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.), однако запланированный конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В Фонде госимущества сообщили, что начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл. для привлечения большего круга инвесторов. При этом тогдашний глава ФГИУ Игорь Билоус отмечал, что конечная цена предприятия может составлять около 400 млн долл.

Фонд государственного имущества Украины подготовил презентацию самых крупных объектов, которые планируется приватизировать в 2018 году. Среди прочих, там есть и «Одесский припортовый завод». 23 апреля ОПЗ остановил производство карбамида из-за нехватки складских площадей.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.