SEAT вслед за Dodge прекращает продажи автомобилей в России

На фоне кризиса и падения авторынка в России SEAT вслед за Dodge прекращает продажи машин в стране, пишет "Коммерсант".

Это уже четвертая неудачная попытка испанского бренда выйти на российский рынок. В компании прекращение продаж объясняют снижением спроса на недорогие автомобили и колебаниями курсов валют. Автодилеры подтверждают, что SEAT, доля которого на рынке РФ ничтожно мала, невыгодно импортировать из-за девальвации. По мнению участников рынка, свернуть продажи в РФ могут и другие нелокализованные бренды.

Читайте такжеРубль из-за опасения новых санкций против России снова упал к историческим минимумамО том, что входящая в концерн Volkswagen испанская марка SEAT с 1 января 2015 года прекращает продажи в России, "Ъ" рассказали источники на авторынке и подтвердили в "Фольксваген Груп Рус". Там объяснили это "сокращением сегментов", в которых представлена марка (бюджетные небольшие автомобили), общей экономической ситуацией и колебаниями курсов валют. По словам источников "Ъ", компания уже сокращает дилерскую сеть и персонал. В SEAT заверили, что выполнят обязательства перед дилерами, сотрудниками и клиентами, проблем с сервисом не будет. Чтобы избавиться от стоков, SEAT даст "значительные скидки", рассказали "Ъ" на авторынке.

Слухи о том, что SEAT планирует свернуть продажи, ходили уже несколько месяцев. Дилеры отмечали падение продаж марки, объясняя это не столько общей стагнацией рынка, сколько "отсутствием конкурентных моделей" и "неэффективностью рекламной политики".

Ассоциация европейского бизнеса не видит никаких положительных перспектив для российского авторынка. АЕБ пересмотрела прогноз автопродаж на 2014 год: общий спад составит 12%, во втором полугодии снижение достигнет 16%.

Источники "Ъ" на рынке отмечают, что при росте кредитных ставок и девальвации рубля импорт машин становится все менее выгодным. Под ударом - бренды без локализованного производства, с консервативной политикой импортера и плохо развитой дилерской сетью. В августе американская Dodge (входит в Chrysler, сбыт в России исчислялся десятками штук) уже прекратила продажи в России. Собеседники "Ъ" предполагают, что могут быть свернуты продажи Fiat (в январе--октябре упали на 3%, до 6,1 тыс.), импортируемых моделей Citroen (на 32%, до 16,3 тыс.) и Peugeot (на 39%, до 17,5 тыс.). Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" отмечает, что проблем не испытывают разве что сегменты "премиум" и "люкс", потребители которых менее чувствительны к ценам.