США отложили введение пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза

В марте администрация Трампа вела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики и ряда других стран до 1 июня.

Об этом сообщает Reuters.

Решение принято за несколько часов до истечения срока, согласно которому пошлины должны были вступить в силу в 12:01 (07:01 по Киеву) во вторник, 1 мая.

Белый дом сообщил, что детали соглашений с Бразилией, Аргентиной и Австралией будут завершены в ближайшее время, но не раскрыл условий.

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"Администрация также продолжает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским союзом в течение следующих 30 дней. На всех этих переговорах администрация сосредоточена на квотах, которые будут сдерживать импорт, предотвращать перегрузку и защищать национальную безопасность", - отметили в Белый доме.

В марте администрация Трампа вела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложил их введения для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины.

Напомним, ЕС вслед за Китаем пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) на тарифы США на импорт алюминия и стали.