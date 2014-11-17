Госорганы в интересах Фирташа способствуют ликвидации «Сумыхимпрома» - эксперты

«Коллеги из Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины 22 августа в открытом письме проинформировали руководство Кабмина о наличии фактов, свидетельствующих о намеренном доведении «Сумыхимпром» до банкротства. Прошло около трех месяцев, однако нет должной реакции на изложенную в обращении информацию со стороны всех госорганов. За исключением отдельных действий Фонда госимущества. Создается впечатление, что госорганы не осознают стратегическую значимость для экономической безопасности Украины этого крупнейшего переработчика титанового сырья и производителя фосфатных удобрений. Либо же речь нужно вести о намеренном нежелании дать должную оценку фактам, установленным Общественной рабочей группой», - сообщил В.Бутко.

Эту точку зрения поддерживает член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины, бывший министр промышленности Украины (в 1995-1997 годах) Валерий Мазур, неоднократно отмечавший, что в банкротстве и ликвидации ПАО «Сумыхимпром» заинтересованы Д.Фирташ и С.Левочкин, имеющие намерение завладеть имуществом предприятия после ликвидации «Сумыхимпром» в судебном порядке.

«Никакого расследования грубо противоправных действий по отношению к «Сумыхимпром» не ведется. В настоящее время все госорганы, имеющие отношение к банкротству «Сумыхимпром», либо только изображают деятельность, либо решают исключительно собственные ведомственные задачи, не понимая, какое значение имеет «Сумыхимпром» для государства, и что его необходимо сохранить во чтобы то ни стало» - уверен В.Мазур.

Особое внимание члены Общественной рабочей группы уделяют позиции Министерства юстиции, упорно игнорирующего необходимость проверки деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко.

«Мы обратились в Минюст с требованием проверить деятельность распорядителя имущества «Сумыхимпром» Романа Марченко. Основанием для проверки его деятельности являются многочисленные факты, свидетельствующие о сокрытии Р.Марченко признаков искусственного банкротства ПАО «Сумыхимпром». А также факты, указывающие на содействие Р.Марченко затягиванию подготовки плана санации предприятия, отсутствие которого по состоянию на данный момент является юридическим основанием для ликвидации уникального титаново-химического производства. Фонд госимущества также обращался с аналогичной жалобой. Направляли жалобы на Р.Марченко и кредиторы «Сумыхимпрома». Похоже, Минюст намерен содействовать Д.Фирташу в ликвидации «Сумыхимпром», так как несколько месяцев после нашего обращения проверка ни по одной из жалоб не проведена, а Р.Марченко сохраняет полномочия арбитражного управляющего», - сообщил член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Александр Щербань.