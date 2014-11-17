Новая коалиция в Раде хочет оптимизировать финансовую деятельность "Укроборонпрома"

Об этом сообщается в рабочем проекте Коалиционного соглашения, опубликованном на сайте «Блока Петра Порошенко».

Данные изменения должны обеспечить возврат предприятиям-производителям средств от реализации контрактов по производству и поставкам вооружения для их эффективного функционирования и развития, говорится в проекте соглашения.

Читайте такжеГлава "Укроборонпрома" анонсировал контракт на $1,5 млрд

Проект также сообщает о планах создания межведомственной комиссии по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса при Кабинете министров для обеспечения экспертно-аналитической поддержки работы правительства в сфере развития ОПК.

К тому же, в рабочем проекте Коалиционного соглашения говорится о необходимости разработки концепции импортозамещения, восстановления устаревших отечественных предприятий ОПК и создания новых промышленных мощностей, в том числе, лицензионного производства критически важных комплектующих для обеспечения украинских производителей элементной базой, которая не производится в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что "Укроборонпром" хочет увеличить производство на 4 млрд гривень.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью объединения и эффективного функционирования субъектами государственного сектора экономики, которые являются частью оборонного комплекса Украины. В состав концерна вошли 134 предприятия ОПК Украины.