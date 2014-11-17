Убытки украинских металлургов за 9 месяцев превысили 14 млрд гривень

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Объем реализации продукции в натуральном выражении за указанный период снизился на 14%, а цены на прокат черных металлов в среднем выросли на 28,8% (в гривневом эквиваленте), что позволило получить прибыль от операционной деятельности в сумме 6,6 млрд грн. Вместе с тем, из-за потерь от курсовой разницы при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним получен отрицательный финансовый результат», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 9 месяцев вырос на 16,4% и составил 126,8 млрд грн.

Значительно возросли кредиторская и дебиторская задолженности метпредприятий, которые по состоянию на 1 октября составили соответственно 133 млрд грн (+27,1 млрд грн к аналогичному периоду 2013 года) и 65,1 млрд грн (+10,9 млрд грн).

Читайте такжеСША через 15 лет снова вводят пошлины на сталь из России С учетом заемных средств, собственные оборотные средства метпредприятий имеют отрицательное значение (-)10,5 млрд грн против (+) 0,8 млрд грн за 9 месяцев 2013 года.

За 9 месяцев метпредприятия уплатили 5,6 млрд грн налогов и сборов против 5,4 млрд грн за 9 месяцев 2013 года, из них налог на прибыль составил 448,6 млн грн против 186,8 млн грн за 9 месяцев 2013 года.

По информации «Металлургпрома», по сравнению с аналогичным периодом 2013 года за январь-сентябрь произошел значительный рост цен (в гривневом эквиваленте) на основные сырьевые ресурсы. Железорудное сырье подорожало на19-30% по различным позициям, огнеупоры – на17-24%, ферросплавы – на 21-40%, кокс – на 25%, металлолом – на 19%, природный газ – на 18%, электроэнергия – на 10%.

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2012 годом на 22,3%, или на 3,5 млрд грн - до 12,2 млрд грн.