Крупнейший в Украине производитель шин закрывается

Акционеры «Росава» приняли решение о ликвидации предприятия.

Акционеры крупнейшего в Украине производителя шин «Росава» (г. Белая Церковь, Киевская обл.) на общем собрании 30 апреля приняли решение о добровольной ликвидации общества.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом какая-либо дополнительная информация в сообщении не указывается.

Справка УНИАН. Крупнейший в Украине производитель шин - Белоцерковский шинный завод, являющийся частным акционерным обществом «Росава», работает с 1972 года.

Основным видом деятельности компании является производство автошин. Ассортимент включает более 200 типоразмеров шин для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники.

«Росава» реализует на украинском рынке около 50% своей продукции, остальные 50% экспортирует в страны СНГ, Европы, дальнего и ближнего зарубежья.