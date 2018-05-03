Основной экспортер вооружений из Украины увеличил прибыль в 1,3 раза
Государственная компания «Укрспецэкспорт», которая входит в состав госконцерна «Укроборонпром» и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, в 2017 году увеличила чистую прибыль в 1,33 раза – до 144 млн грн с 108 млн грн.
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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
При этом чистый доход от реализации продукции составил 1,2 млрд грн, что в 1,75 раза меньше, чем в 2017 году (2,1 млрд грн).
Как сообщал УНИАН, «Укрспецэкспорт» в 2016 году увеличил чистую прибыль на 17,6% – до 108 млн грн с 91,8 млн грн в 2015 году.
Справка УНИАН. Госкомпания «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) в Украине. Компания объединяет ряд дочерних предприятий – производителей спецтехники.