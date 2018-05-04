Крупнейшая газодобывающая компания Украины отчиталась о результатах работы

Впервые за многие годы добыча «Укргазвыдобування» за первые четыре месяца превысила 5 млрд куб. м.

Крупнейшая газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в январе-апреле 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличила добычу природного газа на 1,4% - до 5,006 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, впервые с 2014 года добыча газа за первые четыре месяца превысила 5 млрд куб. м.

Также отмечается, что проведенные технические меры (ввод в эксплуатацию новых скважин, капитальный ремонт скважин, интенсификация газодобычи, ввод в эксплуатацию 22 км нового газопровода «Валюхи») дают основание говорить о достижении плановых показателей добычи в первом полугодии 2018 года.

В третьем и четвертом кварталах «Укргазвыдобування» планирует запустить 8 новых дожимных компрессорных станций, увеличить количество станков внешних подрядчиков по капитальному ремонту скважин до 50 ед., запустить 10 комплексов по колтюбингу, азотные установки и другое оборудование.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харьковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».