Житомирские правоохранители провели в Ривненской области спецоперацию против незаконной вырубки лесов (фото)

По результатам спецоперации начаты следственные действия в отношении 12 человек.

Правоохранители Житомирской области провели в Ривненской области спецоперацию против незаконной вырубки лесов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Житомире сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его словам, 2 мая во ходе досудебного расследования полицейскими Житомирской области при поддержке подразделений Нацполиции Украины и Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства были проведены 14 санкционированных обысков в селе Боровое Рокитновского района Ривненской области в частных домах и на территории нескольких деревообрабатывающих предприятий.

Печененко отметил, что к обеспечению проведения мероприятий привлекалось около 400 правоохранителей, в том числе - рота особого назначения. При этом подразделение аэротехничной поддержки Нацполиции Украины с помощью беспилотников проводило видеонаблюдение за этими мероприятиями.

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Он добавил, что спецоперацию проводили житомирские правоохранители, поскольку жители Ривненской области похищают лес в Житомирской области, осуществляя незаконную вырубку на границе двух областей.

«Во время спецоперации население действовало нагло и сопротивлялось, как работникам государственной лесной охраны, так и правоохранительным органам. Также во время этой спецоперации местное население грозило повредить транспорт правоохранителей. По результатам этой операции начаты следственные действия в отношении 12 человек», - подчеркнул Печененко.

По его информации, было проведено 14 санкционированных обысков в Боровом, жители которого обоснованно подозреваются в совершении ряда преступлений. По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты древесина разных пород и обработанные лесоматериалы общим объемом более 250 куб. м, станки для обработки древесины, транспортные средства со вспомогательными устройствами для перевозки древесины и агрегаты к ним, радиостанции, а также предметы, внешне похожие на оружие и патроны. Стоимость изъятого и вред, причиненный незаконными вырубками леса, сейчас устанавливаются.

В настоящее время по согласованию с прокуратурой Житомирской области, в суд подано ходатайство о наложении ареста на это изъятое имущество.

Печененко напомнил, что в Житомирской области сейчас расследуется ряд уголовных производств по фактам незаконной вырубки деревьев в государственных лесных хозяйствах и хищения леса, совершенных на территории Житомирского региона.

Как сообщили в прокуратуре Житомирской области, с начала этого года и по состоянию на сегодня, 4 мая, уже закончено досудебное расследование и утвержденными обвинительными актами направлены в суд 8 уголовных производств по фактам незаконных вырубок леса, в том числе одно из них - совершенное организованной преступной группой.

В целом, в настоящее время правоохранительными органами Житомирской области проводится досудебное расследование по более чем 430 уголовным производствам указанной категории.