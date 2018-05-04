В Беларуси хотят национализировать завод, 60% акций которого принадлежит украинскому депутату Богуслаеву

По информации источников, передавая свою долю Беларуси, "Мотор Сич" может не только отказаться от финансовых претензий к заводу, но и заплатить "неустойку" за невыполнение обязательств по инвестиционному договору.

Власти Беларуси хотят национализировать "Оршанский авиаремонтный завод", 60% которого принадлежит президенту компании "Мотор Сич", народному депутату Украины Вячеславу Богуслаеву.

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Об этом пишет "Белорусский партизан".

Согласно сообщению, на этой неделе на переговорах Богуслаева в Администрации президента Беларуси будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала "Оршанского авиаремонтного завода".

"В залоге" у белорусских властей остался личный самолет Богуслаева, на котором на прошлой неделе он прилетал в Оршу на собрание акционеров белорусского предприятия", - говорится в статье.

По информации источников издания, передавая свою долю Беларуси, "Мотор Сич" может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (на сумму около 19 млн долларов), но и заплатить "неустойку" за невыполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.

Напомним, в 2012 году по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко государственный пакет акций "Оршанского авиаремонтного завода" в размере около 60% был продан украинской компании «Мотор Сич», подконтрольной Вячеславу Богуслаеву. Еще 40% акций были выкуплены белорусской компанией «Системы инвестиций и инноваций» Александра Садового. Компании планировали в 2012-2016 годах инвестировать около 12 млн долл. в совместное предприятие.

На днях Генпрокуратура Беларуси начала проверку причин неисполнения заключенного в 2012 году инвестдоговора основными акционерами завода.

В марте ряд белорусских СМИ сообщили о том, что белорусские власти могут в скором времени вернуть контрольный пакет акций предприятия в собственность государства.

Как сообщал УНИАН, 2 мая посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил, что расположенное на территории Беларуси совместное предприятие "Оршанский авиаремонтный завод", в капитал которого входит украинское предприятие «Мотор Сич», потеряло экономический смысл в связи с потерей российского рынка.