Продолжат выпускать шины: на заводе «Росава» заявили, что ликвидация не приведет к закрытию производства

На предприятии сообщили, что решение акционеров о ликвидации «Росавы» принято в рамках реструктуризации, которая предусматривает полное сохранение рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции.

Решение общего собрания акционеров крупнейшего в Украине производителя шин «Росава» (г. Белая Церковь, Киевская обл.) о добровольной ликвидации общества по сути представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении различных сегментов (производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии и др).

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Реструктуризация предусматривает полное сохранение текущих рабочих мест, увеличение объемов производства, дополнительные инвестиции в предприятия, создание после реструктуризации дополнительных рабочих мест в количестве не менее 75-125 человек ежегодно», - цитирует пресс-служба гендиректора компании Александра Далибу.

Как сообщал УНИАН, акционеры крупнейшего предприятия «Росава» на общем собрании 30 апреля приняли решение о добровольной ликвидации общества.

Справка УНИАН. Крупнейший в Украине производитель шин - Белоцерковский шинный завод, (частное акционерное общество «Росава») работает с 1972 года.

Основным видом деятельности компании является производство автошин. Ассортимент включает более 200 типоразмеров шин для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники.

«Росава» реализует на украинском рынке около 50% своей продукции, остальные 50% экспортирует в страны СНГ, Европы, дальнего и ближнего зарубежья.