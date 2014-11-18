В Японии с декабря поступит в продажу первый в мире автомобиль с водородным двигателем

Первый в мире автомобиль с водородным двигателем - произведенный компанией Toyota седан Mirai ("Будущее") - поступит в продажу в Японии 15 декабря и будет стоить около $62 тысяч, передает ТАСС.

Как сообщила газета "Никкэй симбун", в Европе и США эту машину можно будет купить уже летом следующего года.

В Японии Toyota до конца года рассчитывает продать около 400 Mirai, в частности, за счет того, что правительство страны обещало выделять субсидии в размере $17 тыс. каждому покупателю машины.

Читайте такжеУкраинский авторынок показал худший результат за последние 14 летПо данным компании, единственным продуктом работы двигателя Mirai является вода: никакие вредные вещества в атмосферу не выбрасываются. Бака водородного топлива автомобиля (полностью заполняется за 3 мин.) хватит примерно на 650 км пути, стоимость топлива в перерасчете на 1 км должна составить около 10 иен ($0,09).

В следующем году другая японская компания - Honda - планирует выпустить аналогичный автомобиль, который, как ожидается, будет находится в той же ценовой категории, что и Mirai.