В Украине с начала года добыли почти 7 миллиардов кубов газа

Добыча газа в январе-апреле соответствует прошлогоднему уровню.

Добыча природного газа в Украине за январь-апрель 2018 года соответствует уровню аналогичного периода прошлого года - 6,8 млрд кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании «Укртрансгаз».

«С января по апрель 2018 поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составляли 6,8 млрд куб. м, что практически равно показателю добычи января-апреля 2017 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укртрансгаза», украинские государственные и частные добывающие компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличили добычу газа на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За этот же период наша страна сократила потребление этого топлива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.