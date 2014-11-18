Оккупанты Крыма уверяют, что Фирташ перерегистрировал свой химбизнес в России

Химические предприятия оккупированного Россией Крыма прошли перерегистрацию по российскому законодательству, а собственники заводов приняли решение о проведении их реконструкции.

Об этом журналистам сообщил нелегитимный глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов, передают "Новости Крыма".

«По последней информации, которую дает "министр промышленной политики", предприятия прошли перерегистрацию в Москве согласно российскому законодательству, - сообщил он. - Есть решение, принятое собственниками, в части проведения реконструкции этих предприятий».

Читайте такжеГосорганы в интересах Фирташа способствуют ликвидации «Сумыхимпрома» - экспертыСоответствующие программы, по словам Аксенова, должны быть представлены на следующей неделе. Главным аспектом при этом для "правительства" будут социальные гарантии для работников градообразующих предприятий.

«Большинство жителей в Армянске ("Крымский титан") и Красноперекопске ("Крымский содовый завод") работают на этих предприятиях, поэтому мы заинтересованы, чтобы заводы действовали, - уточнил Аксенов. - Надеемся, что здравый смысл возобладает».

«Крымский титан» и Крымский содовый завод - крупнейшие химпреприятия полуострова являются собственностью украинского бизнесмена, собственника группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа. 13 марта по запросу ФБР США он был задержан в Вене по подозрению в причастности к созданию организованной преступной группы и взяточничестве. 21 марта суд освободил Фирташа под рекордный залог - 125 млн евро. Сейчас он находится под домашним арестом. Если вина Фирташа будет доказана, то ему грозит не только длительный тюремный срок, но и, возможно, конфискация всех активов.