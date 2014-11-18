Спад промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 16,3%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

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По информации Госстата, по сравнению с сентябрем 2014 года рост промпроизводства ускорился до 7,5% с 4,9%, зафиксированных в сентябре по сравнению с августом.

Также сообщалось, что в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года спад промпроизводства ускорился более чем вдвое - до 12,1% с 5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, в январе-октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства составил 9,4%.

Рост производства в октябре 2014 года по сравнению с октябрем 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован только в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 6,3%.

Остальные отрасли показали падение, в том числе, наибольший спад зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – на 60,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 42,7%, машиностроении – на 26,1%, производстве мебели и другой продукции – на 26,1%, металлургии – на 21,1%, поставке электроэнергии, газа и пара – на 16,5%.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в сентябре 2014 года, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, по сравнению с сентябрем 2013 года составил 16,6%, по сравнению с августом 2014 года промпроизводство выросло на 4,9%. В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство снизилось на 8,6%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, по итогам 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.