Основной экспортер вооружений из Украины продолжает наращивать прибыль

«Укрспецэкспорт» в первом квартале увеличил чистую прибыль на 69% – до 64,34 млн грн.

Государственная компания «Укрспецэкспорт», которая входит в состав госконцерна «Укроборонпром» и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличила чистую прибыль на 69% – до 64,34 млн грн с 38 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход от реализации продукции составил 364,1 млн грн, что на 7,85% больше, чем в первом квартале 2017 года (337,6 млн грн).

Как сообщал УНИАН, «Укрспецэкспорт» в 2017 году увеличил чистую прибыль в 1,33 раза – до 144 млн грн с 108 млн грн.

Справка УНИАН. Госкомпания «Укрспецэкспорт» является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) в Украине. Компания объединяет ряд дочерних предприятий – производителей спецтехники.