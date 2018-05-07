Украинские военные смогут получить новый пожарный танк (фото)

Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ пожарный танк ГПМ-72 Львовского бронетанкового завода.

Пожарный танк ГПМ-72 производства госпредприятия «Львовский бронетанковый завод», входящего в состав государственного концерна «Укроборонпром», после успешного завершения ведомственных испытаний допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба госконцерна, отметив, что теперь в случае соответствующего заказа со стороны Министерства обороны Украины армия может взять танк на вооружение

Согласно сообщению, ГПМ-72 создан по собственной инициативе завода и за счет собственных средств предприятия, предназначен для проведения аварийно-спасательных работ на складах, арсеналах, базах хранения взрывоопасных изделий.

«ГПМ-72 оснащен пожарной цистерной, вместимость которой составляет 20 тонн, современным пожарным насосом и лафетом, с помощью которых можно тушить пожар на расстоянии до 100 метров. Машина имеет повышенную проходимость и защиту экипажа от поражения различными типами боеприпасов и огня», - говорится в сообщении.

Для защиты спасателей используется 30-мм броня, в кабине танка установлена фильтровентиляционная установка, также реализован облив кабины корпуса для снижения ее температуры.

«ГПМ-72 уже использовался во время пожара на складе боеприпасов под Винницей в сентябре 2017 года, где доказал свою высокую эффективность», - отметили в госконцерне.

Как сообщал УНИАН, за последние несколько лет в Украине произошло несколько взрывов на крупнейших складах боеприпасов.

Так, в конце сентября прошлого года были взрывы в г. Калиновка (Винницкая обл.), которые привели к разрушению жилых домов в близлежащем с. Павловка и многочисленным разрушениям в Калиновском и Винницком районах Винницкой области.

В марте прошлого года на арсенале в Балаклее (Харьковская обл.) произошла диверсия, в результате которой детонировали снаряды. Взрывами были повреждены десятки зданий.

В октябре 2015 года возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов на военном складе в Сватово (Луганская обл.). Вследствие чрезвычайного происшествия погибли четыре человека, из них три военных и один гражданский, 27 ранены, были повреждены и разрушены домохозяйства 2,5 тыс. человек.

Справка УНИАН. Львовский бронетанковый завод - одно из ведущих предприятий бронетанковой промышленности Украины, с 2011 года входит в состав ГК «Укроборонпром».

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.