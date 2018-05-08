Украинские металлурги получили $3,5 миллиарда от экспорта черных металлов

Доля черных металлов в экспорте страны составила 22,57%.

Украинские металлургические комбинаты в январе-апреле текущего года увеличили выручку от экспорта черных металлов на 32,2% по сравнению с январем-апрелем 2017 года - до 3,488 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 22,57%, сообщает Государственная фискальная служба.

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Согласно сообщению, экспорт металлоизделий увеличился на 34% - до 351,4 млн долл. и занимает 2,27% в общем экспорте страны.

При этом импорт черных металлов в денежном выражении увеличился по сравнению с январем-апрелем 2017 года на 32,3% - до 385,3 млн долл., металлоизделий – на 18,2%, до 267,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила выручку от экспорта черных металлов на 19,6% - до 8,7 млрд долл. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году увеличилась на 30% – до 896,7 млн долл.