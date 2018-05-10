Крюковский завод с начала года не произвел ни одного пассажирского вагона

В то же время, в январе-апреле завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 48% – до 1074 единиц.

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-апреле увеличил выпуск грузовых вагонов на 47,7%, или на 347 вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1074 единиц.

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Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-апреле завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в январе-апреле 2017 года предприятие выпустило 12 пассажирских вагонов.

С начала года предприятие модернизировало 5 вагонов метро.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагонзавод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.

В 2017 году завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 28%, или на 437 штук по сравнению с 2016 годом – до 2013 единиц. В 2017 году завод изготовил 50 пассажирских вагонов, что в 5,5 раза больше, чем в 2016 году.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года компании OW Capital Management GmbH (Австрия) принадлежит 25% акций ПАО, эстонским Skinest Finants и DELANTINA – также по 25%, зарегистрированной в Великобритании Transbuilding Service Limited – 19,17%.