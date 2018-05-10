В Украине будут возрождать авиастроение - Кабмин одобрил стратегию

По словам первого вице-премьера Степана Кубива, в результате реализации стратегии удастся сохранить как минимум 60 000 рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли.

Кабинет министров Украины по инициативе Министерства экономического развития и торговли одобрил Стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 года, которая предусматривает, в частности, оптимизацию и модернизацию производства самолетов «Ан» и структурное реформирование предприятий отрасли авиастроения.

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Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития, соответствующее решение было принято сегодня, 10 мая, на заседании правительства.

«Среди решений, которые предлагает Стратегия возрождения украинского авиастроения: оптимизация и модернизация производства самолетов «Ан», модернизация и производство вертолетов «Ми», импортозамещение комплектующих из РФ, структурное реформирование предприятий отрасли авиастроения», - говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, Украина - одна из немногих стран мира, которая имеет возможности полного цикла производства авиационной техники, но вследствие зависимости от российских контрагентов наблюдается падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях.

"В результате реализации стратегии мы сможем не только увеличить объемы выпуска самолетов и вертолетов для внутренних потребностей, но и сохранить как минимум 60 000 рабочих мест для специалистов авиастроительной отрасли", - подчеркнул Кубив.

Отмечается, что результатом реализации стратегии будет разработка новых образцов транспортных самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, а также модернизация уже имеющихся моделей пассажирских и транспортных самолетов и вертолетов, повышение качества производства авиационной техники до уровня лучших мировых аналогов, а также внедрение международных систем сертификации продукции, расширение взаимодействия между государственным и частным сектором, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в авиастроение.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что развитие авиационной отрасли является одной из приоритетных задач украинского правительства.

В июле 2017 года Украина и Беларусь договорились о создании совместных предприятий в области авиастроения.