Китайская ZTE приостановила производство смартфонов из-за санкций США

Китайская компания также прекратила торговлю акциями.

Китайская компания ZTE прекратила крупную операционную деятельность, после того, как глава Белого дома Дональд Трамп запретил ей использовать компоненты, произведенные в США.

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Компания может стать первой жертвой "новой холодной войны" между Китаем и Соединенными Штатами, пишет New York Times со ссылкой на источники, передает Liga.net.

По данным издания, на прошлой неделе компания приостановила производство смартфонов и прекратила торговлю акциями на несколько недель. Однако в ZTE отказались комментировать эту информацию.

Компания ZTE - второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае (четвертый в США). Ведет свой бизнес в более чем 160 странах. Имеет 13 собственных научно-исследовательских центров в Китае, США, Швеции и Корее. Более 10% годового дохода ZTE направляет на научно-исследовательскую деятельность. Компания сотрудничает с Intel, Microsoft, IBM, Alcatel, Qualcomm, Analog Devices, Accenture, Texas Instruments, Freescale, Agere Systems, и ADI.

Напомним, 3 мая стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета продажи китайских смартфонов в Америке, и запретила их реализацию на своих военных базах по всему миру.