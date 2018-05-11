В Украине растут цены производителей промпродукции
11:11, 11 мая 2018Промышленность
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В апреле цены выросли на 14,1% в годовом выражении.
Иллюстрация REUTERS
Цены производителей промышленной продукции в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении, к апрелю 2017 года, выросли на 14,1%.
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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – мартом 2018 года - рост цен производителей промпродукции был нулевым.
С начала года, к декабрю 2017 года, цены производителей промпродукции выросли на 5,9%.
В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Крыма, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года составила 13,1%, замедлившись по сравнению с 13,2% в марте.
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