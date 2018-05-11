В МИД Украины прокомментировали ошибки в санкционном списке российских предприятий

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в перечне попавших под санкции российских предприятий адрес ПАО «КамАЗ» указан неверно. Такая неточность позволяла украинским контрагентам и далее покупать продукцию «КамАЗа».

Министерство иностранных дел Украины не было инициатором применения санкций к одному из крупнейших производителей грузовых автомобилей, акционерному обществу «КамАЗ», продукция которого используется в военной технике, применяемой во время агрессии России на востоке Украины.

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Об этом говорится в ответе на информационный запрос, который получило агентство УНИАН от Министерства иностранных дел Украины за подписью заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль.

«Министерство иностранных дел Украины не было инициатором применения санкций к данному юридическому лицу, поэтому вопрос об уточнении идентификационных данных не относится к его компетенции», - сказано в ответе.

В ответе также говорится, что ПАО «КамАЗ» внесли в дополнение к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)», которые были введены в действие указом президента Украины от 15 мая прошлого года.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что в перечне попавших под санкции российских предприятий адрес ПАО «КамАЗ» указан неверно. В частности, в юридическом адресе компании якобы указан не проспект Автозаводской, 2 в городе Набережные Челны, а переулок. Такая неточность позволяла украинским контрагентам и далее покупать продукцию «КамАЗа».

УНИАН для проверки достоверности этой информации отправил запросы в Администрацию Президента Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В запросе агентство поставило несколько вопросов. Первый касался того, соответствует ли действительности информация о внесении неправильного адреса ПАО «КамАЗ» в санкционном списке, а второй – были ли ещё ошибки в идентификационных данных попавших под действие санкций российских компаний. Также УНИАН поинтересовался, исправлялись ли эти ошибки в случае допущения.

Однако ответ неожиданно пришел не из Администрации Президента или Совета нацбезопасности, куда отправлялись запросы, а из Министерства иностранных дел.

В своем ответе МИД дает понять, что ранее в санкционных списках все-таки были допущены ошибки в идентификационных данных подсанкционных лиц, поэтому министерство обращалось в компетентные органы с просьбой провести верификацию этих данных.

«При выполнении резолюции Кабинета министров о внесении предложений о продлении срока действия введенных в предыдущие годы санкций министерство обращалось в компетентные органы с просьбой провести верификацию идентификационных данных подсанкционных лиц, после чего данные ряда фигурантов списков были уточнены и расширены», - сказано в ответе.

Как сообщал УНИАН, первый системный пакет санкций в отношении российских юридических лиц был введен Украиной в 2015 году.

В мае прошлого года президент Украины Петр Порошенко поручил создать единый санкционный список физических и юридических лиц РФ. Расширенный список украинских санкций после решений президента и СНБО тогда включал суммарно 1228 физических лиц и 468 юридических лиц. Ограничительные меры связаны с аннексией Крыма, военной агрессией на Донбассе, противоправными действиями РФ в отношении граждан Украины, а также противодействием пропаганде.

2 мая этого года Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.