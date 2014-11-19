«Артемсоль» не планирует сокращать поставки соли в Россию

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Российский рынок является для предприятия приоритетным и сокращения поставок продукции на территорию Российской Федерации не ожидается», - сказано в сообщении.

В настоящее время предприятие работает в штатном режиме, выполняя в полном объеме экспортные поставки в 22 страны мира. В связи с приближением зимнего сезона «Артемсоль» планирует увеличить объемы производства и реализации продукции.

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Как сообщал УНИАН, накануне заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Волков заявил, что поставки соли из Украины на российский рынок, которые обеспечивают 80% российского импорта этого продукта, сократились, из-за чего в России возник дефицит пищевой соли.

Справка УНИАН. «Артемсоль» - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Производственные мощности компании находятся в г. Соледар (Донецкая обл.).