В Украине сократилось производство автотранспорта

Легковой сегмент отечественного автопрома формирует крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda.

Производство автотранспортных средств в Украине в апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года снизилось на 13% - до 675 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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Согласно данным ассоциации, статистику легкового сегмента отечественного автопрома по-прежнему продолжает формировать только крупноузловая сборка автомобилей марки Skoda, объем выпуска которых в апреле упал по сравнению с апрелем 2017 года на 10% - до 615 авто.

Производство автобусов за месяц снизилось на 13% и составило 54 ед. Три автобуса произвел «ЗАЗ», по одному - корпорация «Богдан» и черниговский автозавод корпорации «Эталон», завод «Часовоярские автобусы» изготовил 14 автобусов и «Черкасский автобус» - 35 ед.

Коммерческих автомобилей в апреле было произведено 6 шт. - один на ЗАЗе и пять на заводе «Черкасский автобус».

«Такой показатель на 79% меньше мартовского результата. В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по непонятным причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилось на 63,1% - до 8,586 тыс. единиц.

Производство автотранспортных средств в Украине по итогам 2016 года по сравнению с 2015 годом сократилось на 36% - до 5,2 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).