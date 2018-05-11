Производство стали в Украине сокращается

В январе-апреле производство стали уменьшилось на 1% – до 7 млн т.

В Украине (с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей, находящихся на неподконтрольной территории) за январь-апрель производство стали уменьшилось по сравнению с 4 месяцами 2017 года на 1% – до 6,9 млн тонн.

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Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Укрметаллургпром».

По данным объединения, производство общего металлопроката за указанный период выросло на 1% – до 6,07 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 9% – до 6,89 млн тонн.

Металлургические предприятия на подконтрольной территории при тех же абсолютных цифрах увеличили объемы производства стали на 5%, проката – на 8%, чугуна – на 18%.

Как сообщал УНИАН, в Украине за 2017 год производство стали уменьшилось на 12% – до 21,3 млн тонн. Производство общего металлопроката сократилось на 14% – до 18,4 млн тонн, выплавка чугуна сократилась на 15% – до 20 млн тонн.