СМИ: в судебном споре Липецкой кондфабрики Roshen - новый поворот

Липецкая кондитерская фабрика Roshen в арбитражном суде заявила отвод экспертам.

Липецкая кондитерская фабрика Roshen в арбитражном суде заявила отвод экспертам. В рамках рассмотрения дела о признании незаконным решения МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области по результатам проверки АО Липецкая Кондитерская Фабрика Roshen за 2010-2012 годы, определением Арбитражного суда Липецкой области от 21.06.2017. была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено экспертам, предложенным налоговым органом.

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Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на заявление пресс-службы корпорации.

Российское законодательство предусматривает исключение воздействия на экспертов: эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками процесса, сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших.

Однако МИФНС и эксперт Общества профессиональных экспертов и оценщиков Р.В. Шедловский пренебрегли этими правилами: госналогинспектор А.И. Котюков договаривался с экспертом Р.В. Шедловским о встрече в налоговой инспекции с целью подчистки результатов (прилагаемые фрагменты видеозаписи наглядно иллюстрируют этот факт).

Подобные недобросовестные действия направлены не только против налогоплательщика, но и против правосудия. Поэтому АО ЛКФ Roshen заявило отвод экспертам. В настоящее время в целях дополнительного подтверждения указанных обстоятельств суд рассматривает ходатайства налогоплательщика.

Осуществлен допрос руководителя налогового органа Д.Е. Свиридова, а также специалиста УВД по Липецкой области. Госналогинспектор Котюков А.И. в суд дважды не явился. Корпорация Рошен продолжит отстаивание своих прав всеми законными способами в рамках действующего законодательства.

Напомним, что по решению Корпорации Roshen, с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и состав готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ начиная с 2013 года.