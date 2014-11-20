Эксперт заявляет о неэффективной защите интересов государства в процессе банкротства «Сумыхимпрома»

«Реакцию Минюста на обращения Фонда госимущества и Общественной рабочей группы относительно проведения проверки деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпром» Романа Марченко в самом мягком случае можно охарактеризовать как запоздалую. Обращения были направлены еще весной, однако проверка деятельности Марченко назначена на период с 17 по 19 ноября. Получается, что Минюст, намеренно или в силу халатности руководства, на протяжении длительного времени покрывал антигосударственную деятельность распорядителя имущества «Сумыхимпром» - заявил Чередников.

Также он напомнил об отсутствии должной реакции региональных органов Министерства юстиции на факты, указывающие на намеренное доведение «Сумыхимпром» до банкротства лицами, связанными с Д.Фирташем, в число которых входит и Р.Марченко.

«Органы прокуратуры возбудили и расследуют уголовное дело по фактам доведения «Сумыхимпром» до банкротства, причинения убытков предприятию в результате продажи продукции по ценам, ниже себестоимости, в пользу подконтрольного Д.Фирташу ООО «Синтез-Ресурс», входящего в состав комитета кредиторов «Сумыхимпром». Прокуратурой выявлены убытки вследствие указанных действий должностных лиц «Сумыхимпром», в т.ч. и Р.Марченко, в сумме 135 млн. грн. И на фоне этих фактов управление юстиции Сумской области парадоксальным образом приходит к выводу об отсутствии фактов, указывающих на доведение предприятия до банкротства», - сообщил вице-президент общественной организации.

С его точки зрения, подобное было бы невозможно, если бы функции распорядителя имущества ПАО «Сумыхимпром» выполнял действительно независимый специалист. Однако полностью подконтрольный комитет кредиторов предприятия назначил в 2012 году при поддержке Минюста на эту должность Р.Марченко.

«Нынешних управляющего санацией и распорядителя имуществом «Сумыхимпром» необходимо немедленно отстранить от выполнения названных должностных обязанностей. Лица, занимающие пока еще эти должности, ведут работу не в интересах государства, а в интересах «Группы DF». Причем их деятельность во многих случаях находится за гранью законности и подлежит расследованию правоохранительными органами» - убежден член-корреспондент НАНУ, министр промышленности Украины (1995-1997 годы), член Общественной рабочей группы по решению проблемных вопросов титановой отрасли Украины Валерий Мазур.

Общественная рабочая группа намерена обратить внимание высших должностных лиц государства на низкую эффективность деятельности Министерства юстиции по защите государственных интересов при банкротстве «Сумыхимпром».

«Результаты проверки Минюстом деятельности распорядителя имущества «Сумыхимпром» Р.Марченко станут показателем приверженности руководства этого министерства отстаиванию государственных интересов, с точки зрения которых заключение заведомо убыточных для предприятия сделок, изъятие оборотных средств, что не могло произойти без санкции распорядителя имущества, являются противоправными деяниями», - полагает вице-президент общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Евгений Чередников.