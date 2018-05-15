Пинчук поставит «Укргазвыдобуванню» своих, китайских и российских труб еще на 3 миллиарда - СМИ

«Интерпайп» Виктора Пинчука от начала существования системы «Прозорро» в 2016 году получил подряды в системе «Укргазвыдобування» на 8,57 млрд грн. Это 84% от всех сделок «Укргазвыдобування» со всеми поставщиками любых труб в этот период.

ПАО «Укргазвыдобування» 11 мая по результатам тендеров заключило шесть соглашений с ООО «Интерпайп Украина» о закупке труб на общую сумму 3,04 млрд грн.

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Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут «Наші гроші».

Компании Виктора Пинчука заказали 52 тыс тонн различных труб по 50-77 тыс грн./т.

Производителями труб является ООО «Интерпайп Нико Тьюб» и ЗАО «Интерпайп НТЗ» Пинчука, а также не принадлежащие ему ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Трубная металлургическая компания» (Россия), «VAM (Changzhou) Oil & Gas Premium Equipments Co, Ltd» и «Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited» (Китай).

В декабре 2017 года «Укргазвыдобування» заказало труб в «Интерпайп Украина» на 7% и 5% дешевле. Это примерно соответствует мировому росту цен на сталь.

Сумма сделок на 3% ниже от общей ожидаемой стоимости закупки в 3,13 млрд грн.

В отдельных тендерах также принимали участие ООО «Днепровский трубный завод», ООО «Нефтесервис», ООО «Ди-Прайм» и ООО «Инсигнум». В паре случаев последние две фирмы с более низкими ценами отклоняли, ибо требовался двухлетний опыт аналогичных поставок, тогда как «Инсигнум» создан в сентябре 2017 года, а «Ди-Прайм» – в октябре 2016 года.

Также по одному из лотов фирма «Vinyx General Trading l.l.c» (ОАЭ) потребовала убрать из тендерной документации упоминание о резьбе VAM TOP, которая является зарегистрированной торговой маркой компании «Vallourec Oil and Gas». Заказчик отказался, заявив, что «указания конкретного резьбового соединения не является дискриминационным, потому что другие производители могут предложить аналогичные резьбовые соединения собственного производства».

В общем «Интерпайп» Виктора Пинчука от начала существования системы «Прозорро» в 2016 году получил подряды в системе «Укргазвыдобування» на 8,57 млрд грн. Это 84% от всех сделок «Укргазвыдобування» со всеми поставщиками любых труб в этот период.

При этом год за годом конкуренция на трубных тендерах главного офиса «Укргазвыдобування» снижается. По данным аналитической системы «Bipro.Prozorro», в 2016 году среднее количество участников торгов было 3,88, в 2017-м – 3,43, в 2018-м – 2,86.

Как напоминают "Наші гроші", первый заместитель председателя правления ПАО «Укргазвыдобування» Александр Романюк фигурирует в уголовном производстве Генпрокуратуры относительно противоправной деятельности во время закупок. Романюк был советником гендиректора группы Виктора Пинчука «East One». По данным следствия, при поддержке и путем материальной заинтересованности Александр Романюк и должностные лица комитета конкурсных торгов «Укргазвыдобування» создавали искусственные условия для победы в конкурсных торгах ООО «Интерпайп Украина».

Уволенный в 2017 году директор по закупкам «Укргазвыдобування» Андрей Токарь впоследствии устроился руководителем одного из департаментов «Интерпайпа».