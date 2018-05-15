В Раде рассказали о пользе для бюджета от действия «металлургического закона»

Напомним, в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке парламент принял закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

Эксперты оценивают положительный бюджетный эффект от «металлургического закона» в более 1 млрд грн в год.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк.

Галасюк напомнил, что в июле 2015 года с целью ликвидации дефицита металлолома на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и восстановления объектов инфраструктуры парламент принял закон о временном повышении экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну.

Благодаря закону только за первый год действия удалось сохранить 35 тыс. рабочих мест и $1,6 млрд валютной выручки, втрое увеличить таможенные поступления от экспорта лома и сократить дефицит лома для предприятий на 40%.

В 2017 году парламент продлил действие «металлургического закона» еще на 1 год.

«Однако сейчас ситуация обостряется - металлолом в мире дорожает и нынешняя ставка вывозной пошлины (30 евро/т) постепенно перестает выполнять свою защитную роль (доля в цене уменьшилась с 19% в 2016 году до 13% в 2017 году). Поэтому новым «металлургическим законопроектом» №8226 мы предлагаем поднять пошлину до 42 евро/т и продлить его на 3 года, - сказал глава комитета ВР. - Такой размер пошлины соответствует адвалорной ставке 20% при уровне цен 2017 года. В Китае, кстати, пошлина 40%, в Индии - более 35%, в Пакистане - 25%, а в Казахстане до недавнего времени действовал полный запрет экспорта металлолома».

Галасюк также отметил, что «металлургический законопроект» №8226 подпадает под разрешенные исключения в соглашении ВТО.

«Положительный бюджетный эффект «металлургического закона» оценивается экспертами в более 1 млрд грн/год. Комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства рекомендовал принять законопроект №8226 в целом. Надеюсь, что парламентарии и на этот раз станут на сторону национальных интересов Украины и проголосуют за отечественную промышленность, экономику и общественное благосостояние!», - подытожил он.