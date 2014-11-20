Производство стали в Украине из-за войны упало на 29%

Украинские металлурги в октябре 2014 года по сравнению с октябрем прошлого года сократили производство стали на 28,7% - до 1,870 млн тонн, при этом страна заняла 12-е место в рейтинге производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA).

При этом, по итогам января-октября 2014 года Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 23,4 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года производство стали в стране сократилось на 15,2%.

Согласно сообщению, по итогам октября текущего года лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 67,5 млн тонн (снижение к октябрю 2013 года на 0,3%).

Далее страны первой десятки рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,4 млн тонн, -1,7%), США (7,3 млн тонн, -0,7%), Индия (7,1 млн тонн, +8,5%), Южная Корея (6,2 млн тонн, +4,5%), Россия (5,8 млн тонн, +1,6%), Германия (3,5 млн тонн, -5,9%), Бразилия (3,1 млн тонн, +2,7%), Турция (2,7 млн тонн, -11%) и Италия (2,1 млн тонн, -5,4%).

В целом в октябре 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, сохранили производство стали на уровне октября 2013 года – 136,7 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-октябрь 2014 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 685,3 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 2,1%). Далее следуют: Япония (92,5 млн тонн, +0,6%), США (73,7 млн тонн, +1,4%), Индия (69,5 млн тонн, +2,5%), Южная Корея (59,5 млн тонн, +8,9%), Россия (59 млн тонн, +2,5%), Германия (36,1 млн тонн, +1,6%), Бразилия (28,6 млн тонн, -0,7%) и Турция (28,4 млн тонн, -0,9%).

За десять месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 2% - до 1,368 млрд тонн.

Читайте такжеУбытки украинских металлургов за 9 месяцев превысили 14 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, действия пророссийских террористов и военная агрессия России на Донбассе, где расположено большинство украинских металлургических предприятий, привела к проблемам по поставке сырья и отсутствием электроэнергии на многих меткомбинатах, которые работали с перебоями, а некоторые остановились.

По состоянию на середину ноября, по вышеуказанным причинам не работают следующие металлургические предприятия: Алчевский меткомбинат и Донецкий металлопрокатный завод.

Справка УНИАН. Украинские металлурги в 2013 году сократили производство стали на 0,5% по сравнению с 2012 годом - до 32,824 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции.

Согласно данным Государственной службы статистики, по итогам 2013 года в Украине производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 6,1% по сравнению с 2012 годом - до 16,066 млн тонн. Также за этот период было произведено 17,104 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 4,4% больше показателя за 2012 год.