В Беларуси открыли дело против чиновников "Мотор Сичи"

Представителей украинского авиационного предприятия подозревают в превышении полномочий, что повлекло для предприятия из Беларуси тяжелые последствия.

Прокуратура Беларуси возбудила дело против должностных лиц украинской компании "Мотор Сич". Представителей украинского авиационного предприятия подозревают в превышении полномочий, что повлекло для предприятия из Беларуси тяжелые последствия.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Беларуси провело проверку ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", мажоритарным акционером которого является украинская компания "Мотор Сич".

В ходе проверки провели осмотр помещений представительства ПАО "Мотор Сич" (Украина) в Беларуси, изъяты документы, касающиеся деятельности украинского инвестора на территории Беларуси.

По результатам проверки, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против бывшего генерального директора авиаремонтного завода и должностных лиц ПАО "Мотор Сич" по признакам преступления, предусмотренного статьей "превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия".

По данным следствия, должностные лица нанесли белорусскому заводу ущерб в особо крупном размере, а также существенный вред его интересам.

Дело передали в Следственный комитет Беларуси. Фамилии украинских чиновников не называются.

В украинской компании "Мотор Сич", которой принадлежит около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода, ситуацию пока не комментировали.

"Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности Украины.

23 апреля Служба безопасности Украины проводила обыски на предприятии "Мотор Сич" в рамках производства, открытого по статье о диверсии.