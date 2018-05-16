Правительство отложило предоставление шахтам госгарантий по кредитам на 1 миллиард

Гарантии должны быть предоставлены для государственных предприятий «Шахта им. Н. С. Сургая», «Первомайскуголь», «Львовуголь», «Торецкуголь», «Селидовуголь».

Кабинет министров Украины отложил решение о предоставлении шахтам государственных гарантий по кредитам на 1 млрд грн.

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Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Снимаем с рассмотрения и проводим еще одно дополнительное совещание по (пунктам повестки - УНИАН) 4.9-4.15, по результатам этого совещания согласовываем и рассмотрим их на заседании правительства», - сказал Гройсман.

Согласно повестке Кабмина, гарантии должны быть предоставлены для государственных предприятий «Шахта им. Н. С. Сургая», «Первомайскуголь», «Львовуголь», «Торецкуголь», «Селидовуголь».

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявил, что Кабмин будет отслеживать эффективность использования гарантий на миллиард гривень, выделенных на модернизацию государственных шахт, «чтобы никто ничего не украл».

В свою очередь министр энергетики Игорь Насалик заявлял, что в этом году Минэнергоугля планирует сократить общий уровень убытков государственного угледобывающего сектора и выйти по итогам первого квартала 2018 года на уровень безубыточной работы.