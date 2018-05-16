ВТО вынесла решение в пользу Boeing в споре с Airbus
15:47, 16 мая 2018Промышленность
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ВТО заявила, что ЕС проигнорировал требования организации и не прекратил поддержку производства компанией Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и дальнемагистрального A350.
Иллюстрация REUTERS
Всемирная торговая организация (ВТО) признала субсидирование деятельности компании Airbus странами Еврсоюза ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing.
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ВТО заявила, что ЕС проигнорировал требования организации и не прекратил поддержку производства компанией Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и дальнемагистрального A350, сообщает «Коммерсант».
Напомним, 4 сентября 2009 года ВТО вынесла первое решение по спору между Boeing и Airbus. Дело «США против Евросоюза» стало самым крупным коммерческим спором в истории ВТО.
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